Menu
Account
Sign In

2013 Chrysler 200

LX

Watch This Vehicle

2013 Chrysler 200

LX

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

Contact Seller
Sale Price

$5,995

+ taxes & licensing

  • 144,716KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4713717
  • Stock #: 671
  • VIN: 1C3CCBAB1DN513349
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**** NEW REDUCED PRICE*** TAKE ADVANTAGE TODAY!***** 2013 CHRYSLER 200 ONLY 144,716 KMS JUST FOR $5995.00 AUTOMATIC, POWER OPTIONS, BLUETOOTH, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING. EXCLUSIVE IN-HOUSE FINANCING IS AVAILABLE BETWEEN DEALER & THE CUSTOMER, NO BANKS INVOLVED ! APPROVED ON THE SPOT WITH LOWEST DOWN-PAYMENT & EASY AFFORDABLE MONTHLY PAYMENTS ACCORDING TO CUSTOMER’S BUDGET. VERY LOW PRICE. ASK ABOUT OUR WARRANTY PACKAGES. WE OFFER 1 TO 3 YEARS WARRANTY AT REASONABLE PRICES. WE ARE A PROUD MEMBER OF UCDA AND OMVIC. OVER 10 + YEARS OF EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE. WE ALSO HAVE HUGE INVENTORY OF CERTIFIED IMPORTED / DOMESTIC VEHICLES TO CHOOSE FROM HONDA, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, FORD, DODGE, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, CHRYSLER AND MANY MORE MAKES AND MODELS TO SUIT YOUR STYLE, COMFORT AND NEEDS. WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK. TO VIEW LATEST INVENTORY, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.precisionmotorsltd.com LIKE OUR FACEBOOK PAGE TODAY, TO VIEW LATEST INVENTORY & CUSTOMER'S TESTIMONIAL VIDEOS VISIT www.facebook.com/precisionmotorsltd THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWD OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. FOR APPOINTMENTS, CALL INAM TODAY, AT 416-270-7657 TOLL FREE : 1 (877) 960-1826 EMAIL US AT : inamq@hotmail.com VISIT OUR WEBSITE AT: www.precisionmotorsltd.com

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Remote Trunk Release
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Steering Wheel Audio Controls
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Precision Motors

2013 Chrysler 200 LX
 144,716 KM
$5,995 + tax & lic
Precision Motors

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-270-XXXX

(click to show)

416-270-7657

Send A Message