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2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

LEATHER,NAVI,SPORTS RIM,NO-ACCIDENT,SPORTS EDITION

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2013 Ford Focus

LEATHER,NAVI,SPORTS RIM,NO-ACCIDENT,SPORTS EDITION

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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  • 153,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5024070
  • VIN: 1FADP3F26DL238890
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS*** (**ON SALE NOW REDUCED FROM $7499**)

 

NEWLY ARRIVED 2013 FORD FOCUS SPORTS EDITION FLEX FUEL.  VERY BEAUTIFUL RACING BLUE EXTERIOR WITH BLACK LEATHER INTERIOR. NICELY TINTED AND IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. *NO-ACCIDENTS* *FULL SERVICED PREVIOUSLY FROM FORD DEALER* **CERTIFIED**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, NAVIGATION, SONY PREMIUM SOUND SYSTEM, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, AUTO-STARTER, BLUETOOTH, MICROSOFT SYNC, SUNROOF, AUXILARY, 17" INCH SPORTS RACING RIMS, FOG LIGHTS, SPOILER, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***  

 

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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- EMAIL US AT : R[hidden information] 

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

 THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Telematics
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

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