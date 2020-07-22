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647-869-2555
1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
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This vehicle is Safety Certified.
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***RELIABLE PRE-OWNED CARS***
NEWLY ARRIVED 2013 FORD FOCUS TITANIUM FLEX FUEL IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. **PREVIOUSLY SERVICED REGULARLY BY FORD DEALERSHIP ** *NO-ACCIDENTS* *PRICED TO SELL*
**** ALL NEW BRAKES JUST INSTALLED! SAFETY READY TO GO ****
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, SPORTS ALLOY RIMS, SPOILER, POWERED SUNROOF, POWERED SEATS, BLUETOOTH, PARKING SENSORS, AUXILARY, PUSH TO START, SONY PREMIUM SOUND SYSTEM, BACK-UP SENSORS, FOG LIGHTS, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.
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DEALERSHIP NAME: **RELIABLE PRE-OWNED CARS**
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