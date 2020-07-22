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2013 Ford Focus

150,000 KM

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$7,450

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2013 Ford Focus

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LEATHER,TITANIUM,NAVIGATION,REAR-CAMERA,CERTIFED

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2013 Ford Focus

LEATHER,TITANIUM,NAVIGATION,REAR-CAMERA,CERTIFED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$7,450

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150,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5707023
  • VIN: 1FADP3J20DL192125

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

BACK TO SCHOOL SALE SPECIAL!!! **ON SALE NOW REDUCED FROM $8499**

 

NEWLY ARRIVED 2013 FORD FOCUS TITANIUM FLEX FUEL IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. **PREVIOUSLY SERVICED REGULARLY BY FORD DEALERSHIP **  *NO-ACCIDENTS* *PRICED TO SELL* 

 

 **** ALL NEW BRAKES JUST INSTALLED! SAFETY READY TO GO ****

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, NAVIGATION, BACK-UP CAMERA, SPORTS ALLOY RIMS, SPOILER,  POWERED SUNROOF, POWERED SEATS, BLUETOOTH, PARKING SENSORS, AUXILARY, PUSH TO START, SONY PREMIUM SOUND SYSTEM, BACK-UP SENSORS, FOG LIGHTS, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU*** 

 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT. PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Push Button Start
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Telematics
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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