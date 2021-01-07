Menu
Account
Sign In
Back

2013 Ford Focus

133,000 KM

Details Description Features

$6,450

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$6,450

+ taxes & licensing

Reliable Pre-Owned Cars

647-869-2555

Contact Seller
2013 Ford Focus

2013 Ford Focus

LEATHER-HEATED,SONY DISPLAY,LOADED,CERTIFIED

Watch This Vehicle

2013 Ford Focus

LEATHER-HEATED,SONY DISPLAY,LOADED,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,450

+ taxes & licensing

133,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6615080
  • VIN: 1FADP3K25DL100215

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 133,000 KM

Vehicle Description

SHARP LOOKING 2013 FORD FOCUS SE FLEX FUEL BLACK PACKAGE HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. COMES FULLY SAFETY CERTIFIED INCLUDED IN ADVERTISED PRICE!

 

 **CERTIFIED**  *** COMES WITH EXTRA WINTER TIRES INCLUDED***

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, DISPLAY SCREEN, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, BLACK PACKAGE SPORT ALLOY RIMS, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, MICROSOFT SYNC, SPORT SPOILER, EXTERIOR HEATED MIRRORS, SIDE MIRROR BLINKERS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

***RELIABLE PRE-OWNER CARS***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Reliable Pre-Owned Cars

2013 Hyundai Sonata ...
 139,000 KM
$8,950 + tax & lic
2011 Acura CSX TECH ...
 157,000 KM
$7,950 + tax & lic
2014 Ford Focus LEAT...
 135,000 KM
$6,950 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

Call Dealer

647-869-XXXX

(click to show)

647-869-2555

Quick Links
Directions Inventory