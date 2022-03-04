$10,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-869-2555
2013 Ford Focus
TITANIUM,BACK-CAM,NAVI,LEATHER,CERTIFIED,LOADED
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$10,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8565203
- VIN: 1FADP3N24DL310297
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 143,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, WELL MAINTAINED 2013 FORD FOCUS TITANIUM HATCHBACK FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. LOTS OF UPGRADES. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **AFTERMARKET HEADLIGHTS, ST MODEL SPOILER, AFTERMARKET COLD AIR INTAKE, MUDFLAPS, AFTERMARKET TAIL PIPE. ORIGINAL HEADLIGHTS ALSO INCLUDED**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SONY PREMIUM AUDIO, PUSH-BUTTON START, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, MUDFLAPS, COLD AIR INTAKE, BACKUP/ PARKING SENSORS, BLUETOOTH, ST MODEL UPGRADED SPOILER, TINTED WINDOWS, MICROSOFT SYNC, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM
Vehicle Features
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