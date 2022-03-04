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2013 Ford Focus

143,000 KM

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2013 Ford Focus

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TITANIUM,BACK-CAM,NAVI,LEATHER,CERTIFIED,LOADED

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2013 Ford Focus

TITANIUM,BACK-CAM,NAVI,LEATHER,CERTIFIED,LOADED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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143,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8565203
  • VIN: 1FADP3N24DL310297

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 143,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL MAINTAINED 2013 FORD FOCUS TITANIUM HATCHBACK FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  LOTS OF UPGRADES. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **AFTERMARKET HEADLIGHTS, ST MODEL SPOILER, AFTERMARKET COLD AIR INTAKE, MUDFLAPS, AFTERMARKET TAIL PIPE. ORIGINAL HEADLIGHTS ALSO INCLUDED**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, SONY PREMIUM AUDIO, PUSH-BUTTON START, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, MUDFLAPS, COLD AIR INTAKE, BACKUP/ PARKING SENSORS, BLUETOOTH, ST MODEL UPGRADED SPOILER, TINTED WINDOWS, MICROSOFT SYNC, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Push Button Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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