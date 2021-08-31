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2013 Honda CR-V

115,000 KM

Details Description Features

$16,945

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2013 Honda CR-V

2013 Honda CR-V

EX-L,AWD,SUNROOF,LEATHER,REARCAM,CERTIFIED

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2013 Honda CR-V

EX-L,AWD,SUNROOF,LEATHER,REARCAM,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$16,945

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115,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7922745
  • VIN: 2HKRM4H78DH108539

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

2013 HONDA CRV EX-L COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

***ALL WHEEL DRIVE****

***LEATHER INTERIOR***

*** BACK UP CAMERA***

***ALLOY WHEELS**

***SUNROOF***

***HEATED SEATS***

***CRUISE CONTROL***

***BLUETOOTH***

EQUIPPED WITH BACK UP CAMERA,FOG LIGHTS,POWER DRIVER SEAT,SUNROOF,STEERING WHEEL CONTROLS,HEATED SEATS,HEATED MIRRORS,CRUISE CONTROL,TRACTION CONTROL, BLUETOOTH, AUX, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS,, AIR CONDITIONER,ALLOY WHEELS,ECO MODE, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

 

 **EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

**FINANCING AVAILABLE.

 

PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

 

RYDER MOTORS 

 

PHONE 905 208 5000 

 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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