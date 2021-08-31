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2013 Honda Pilot

185,000 KM

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2013 Honda Pilot

2013 Honda Pilot

EX-L | 8 PASS. | BLUETOTH | BACK UP CAM | NO ACCID

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2013 Honda Pilot

EX-L | 8 PASS. | BLUETOTH | BACK UP CAM | NO ACCID

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

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185,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7656289
  • Stock #: 2783
  • VIN: 5FNYF4H51DB504458

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 185,000 KM

Vehicle Description

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

***** SERENA MOTORS *****

2013 HONDA PILOT EX-L 4WD 8 PASSENGERS

$15.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*KM: 185.000*

*NO ACCIDENTS*

*FULLY LOADED* 3.5L, 4WD, 8 PASSENGERS, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER TAILGATE, POWER MIRRORS, POWER SUNROOF, HEATED LEATHER POWER SEATS, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH, USB\AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM,  KEYLESS ENTRY AND MORE…

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SALES TAX+LICENSING EXTRA.

NO HIDDEN FEES. 

WWW.SERENAMOTORS.CA

Vehicle Features

EX-L
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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