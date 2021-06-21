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2013 Hyundai Elantra

119,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2013 Hyundai Elantra

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4DR SDN

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2013 Hyundai Elantra

4DR SDN

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7508421
  • Stock #: 5NPDH4AE7DH425655
  • VIN: 5NPDH4AE7DH425655

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 5NPDH4AE7DH425655
  • Mileage 119,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Tinted Glass
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Folding Rear Seat
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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