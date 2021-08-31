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2013 Hyundai Elantra

155,000 KM

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2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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155,000KM
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  • Listing ID: 7751520
  • Stock #: 158
  • VIN: 5NPDH4AE6DH153082

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 158
  • Mileage 155,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, WELL MAINTAINED 2013 HYUNDAI ELANTRA LIMITED NAVIGATION/BACKUP CAMERA PKG IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **NO ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT** **CERTIFIED** 


 


INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: BACKUP CAMERA, GPS NAVIGATION, LEATHER SEATS, FRONT+REAR HEATED SEATS, FOG LIGHTS, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, BLUETOOTH, USB/AUX, PUSH BUTTON START, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.


 


***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***


 


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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/


 


PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Cruise Control
Rear Window Defroster
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Sunroof/Moonroof
Climate Control
Premium Audio
Navigation System
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Automatic Headlight

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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