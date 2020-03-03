1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
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This vehicle is Safety Certified.
*******RYDER MOTORS********
2013 HYUNDAI SONATA LIMITED WHITE ON BLACK,LEATHER,PANORAMIC GLASS ROOF,NAVIGATION,NO ACCIDENT CLEAN CARFAX REPORT,EXCELLENT CONDITION WHIT ONLY 107000 KMS.
EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS NAVIGATION,REAR VIEW CAMERA,LEATHER,PANORAMIC SUNROOF,PUSH START,FOGH LIGHTS,FRONT AND REAR HEATED SEATS,BLUETOOTH,AUXILARY,ALLOY WHEELS,POWER SUNROOF,CRUISE CONTROL,POWER WINDOS,POWER LOCKS,POWER MIRRORS,AIR CONDITIONING,AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.
THIS VEHICLE COMES FULLY SAFTY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.FINANCING AVAILABLE NO HIDDEN CHARGES.
PLEASE CALL RYDER MOTORS @905 208 5000 FOR APPOINTMENT AND VIEWING TEST DRIVE .EMAIL: rydermotors@gmail.com
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.
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