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2013 Hyundai Sonata

LEATHER,LIMITED,NAVIGATIPANORAMIC ROOF,NO ACCIDENT

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2013 Hyundai Sonata

LEATHER,LIMITED,NAVIGATIPANORAMIC ROOF,NO ACCIDENT

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

  1. 1583723823
  2. 1583723905
  3. 1583723969
  4. 1583724166
  5. 1583724229
  6. 1583724261
  7. 1583724376
  8. 1583724423
  9. 1583724447
  10. 1583724538
  11. 1583724578
  12. 1583724625
  13. 1583724667
  14. 1583724703
  15. 1583724727
  16. 1583724749
  17. 1583725272
  18. 1583725272
  19. 1583725272
  20. 1583725272
  21. 1583725272
  22. 1583725036
  23. 1583725074
  24. 1583725152
  25. 1583725233
Contact Seller

$9,450

+ taxes & licensing

  • 107,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4711647
  • VIN: 5npec4ac5dh637861
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

                                                                                       *******RYDER MOTORS********

2013 HYUNDAI SONATA LIMITED WHITE ON BLACK,LEATHER,PANORAMIC GLASS ROOF,NAVIGATION,NO ACCIDENT CLEAN CARFAX REPORT,EXCELLENT CONDITION WHIT ONLY 107000 KMS.

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS NAVIGATION,REAR VIEW CAMERA,LEATHER,PANORAMIC SUNROOF,PUSH START,FOGH LIGHTS,FRONT AND REAR HEATED SEATS,BLUETOOTH,AUXILARY,ALLOY WHEELS,POWER SUNROOF,CRUISE CONTROL,POWER WINDOS,POWER LOCKS,POWER MIRRORS,AIR CONDITIONING,AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.

THIS VEHICLE COMES FULLY SAFTY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.FINANCING AVAILABLE NO HIDDEN CHARGES.

PLEASE CALL RYDER MOTORS @905 208 5000 FOR APPOINTMENT AND VIEWING TEST DRIVE .EMAIL: rydermotors@gmail.com

THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.

 

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Rear Reading Lamps
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Panoramic Roof
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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2013 Hyundai Sonata ...
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