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2013 Hyundai Sonata

SE- LEATHER, SUNROOF, NO ACCIDENT

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2013 Hyundai Sonata

SE- LEATHER, SUNROOF, NO ACCIDENT

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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$8,450

+ taxes & licensing

  • 151,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4718490
  • VIN: 5NPEC4ACXDH536590
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

                                                                                     ******** RYDER MOTORS********

NEWLY ARRIVED 2013 HYUNDAI SONATA SE, LEATHER, SUNROOF, ALLOY WHEELS. BLUE ON BLACK. EXCELLENT CONDITION, NO ACCIDENT

 

THIS 2013 HYUNDAI SONATA SE IS EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, POWER SEATS, SUNROOF, HEATED SEATS, AUXILIARY INPUT, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, CRUISE CONTROL, AC, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS AND MANY OTHER ADVANCE OPTIONS.

 

THIS VEHICLE COMES FULLY SAFETY CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE. FINANCING AVAILABLE. NO HIDDEN FEES.

 

PLEASE CALL RYDER MOTORS AT 905-208-5000 FOR APPOINTMENT.

THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8

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