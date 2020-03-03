1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
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This vehicle is Safety Certified.
******** RYDER MOTORS********
NEWLY ARRIVED 2013 HYUNDAI SONATA SE, LEATHER, SUNROOF, ALLOY WHEELS. BLUE ON BLACK. EXCELLENT CONDITION, NO ACCIDENT
THIS 2013 HYUNDAI SONATA SE IS EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, POWER SEATS, SUNROOF, HEATED SEATS, AUXILIARY INPUT, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, CRUISE CONTROL, AC, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS AND MANY OTHER ADVANCE OPTIONS.
THIS VEHICLE COMES FULLY SAFETY CERTIFIED WITH NO EXTRA CHARGE. FINANCING AVAILABLE. NO HIDDEN FEES.
PLEASE CALL RYDER MOTORS AT 905-208-5000 FOR APPOINTMENT.
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY.
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1000 Dundas St E #117, Mississauga, ON L4Y 2B8