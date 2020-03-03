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2013 Hyundai Veloster

LEATHER,TURBO,NAVIGATION,FULL OPTION,NO-ACCIDENTSS

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2013 Hyundai Veloster

LEATHER,TURBO,NAVIGATION,FULL OPTION,NO-ACCIDENTSS

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$7,950

+ taxes & licensing

  • 139,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4744755
  • VIN: KMHTC6AE3DU141527
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
3-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

VERY CLEAN 2013 HYUNDAI VELOSTER TURBO PACKAGE IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT A MUST SEE!! *NO-ACCIDENTS*

 

**2 VELOSTERS TO CHOOSE FROM**

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER-HEATED SEATS, NAVIGATION, PUSH TO START, PARKING SENSORS, AUTO-STARTER, REAR-CAMERA, PANORAMIC SUNROOF, ALLOY SPORTS WHEELS, FOG LIGHTS, HEATED EXTERIOR MIRRORS,  SPOILER, TURBO PACKAGE SPORTS BODY KIT, STEERING WHEEL CONTROLS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS. 

 

AS PER OMVIC REGULATION AND STANDARDS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

 

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

 

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Push Button Start
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Panoramic Roof
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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