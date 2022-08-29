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2013 Infiniti G37X

140,000 KM

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2013 Infiniti G37X

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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140,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9072127
  • VIN: JN1CV6AR8DM350704

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN, RARE TO FIND 2013 INFINITI G37XS SPORT EDITION ALL WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: PADDLE SHIFTERS, LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BACKUP SENSORS, SPORT ENKEI ALLOY RIMS, DEEP BOLSTERED BUCKET SEATS, DRIVER+PASSENGER POWERED SEATS, HID HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, BOSE PREMIUM AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, PUSH-BUTTON START, SPOILER, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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