$15,950+ tax & licensing
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647-869-2555
2013 Infiniti G37X
XS,SPORT,AWD,NO-ACCIDENT,CERTIFIED,NAVI,BACK-CAM,
Location
Reliable Pre-Owned Cars
2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3
647-869-2555
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$15,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9072127
- VIN: JN1CV6AR8DM350704
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
VERY CLEAN, RARE TO FIND 2013 INFINITI G37XS SPORT EDITION ALL WHEEL DRIVE TOP OF THE LINE FULLY LOADED IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED! **CERTIFIED** **NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**
INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: PADDLE SHIFTERS, LEATHER-HEATED SEATS, GPS NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BACKUP SENSORS, SPORT ENKEI ALLOY RIMS, DEEP BOLSTERED BUCKET SEATS, DRIVER+PASSENGER POWERED SEATS, HID HEADLIGHTS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, BOSE PREMIUM AUDIO, DUAL CLIMATE CONTROL, POWERED SUNROOF, PUSH-BUTTON START, SPOILER, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
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Vehicle Features
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