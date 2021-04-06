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2013 Kia Optima

154,000 KM

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2013 Kia Optima

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LEATHER,BACKUP CAMERA,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

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2013 Kia Optima

LEATHER,BACKUP CAMERA,LOADED,NO-ACCIDENT,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Unit #100A, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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154,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6892884
  • VIN: KNAGN4A76D5423058

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 154,000 KM

Vehicle Description

*** BACKUP CAMERA***.   ***LEATHER***

 

VERY CLEAN SHOWROOM CONDITION 2013 KIA OPTIMA EX LUXURY.  **CERTIFIED**  **NO-ACCIDENT**

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, SIDE MIRROR BLINKERS, POWER SEATS, ALLOY RIMS, USB/AUX PORT, FOG LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH COMPATIBILITY, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, STEERING WHEEL CONTROLS, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Alloy Wheels
HID Headlights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Panoramic Roof
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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