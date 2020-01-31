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2013 Mazda MAZDA3

GX | MANUAL | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

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2013 Mazda MAZDA3

GX | MANUAL | ONE OWNER | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

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$5,995

+ taxes & licensing

  • 139,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4636629
  • Stock #: 2246
  • VIN: JM1BL1UF4D1721233
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****


2013 MAZDA 3 SADAN GX MANUAL

$5.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*139K*

*NO ACCIDENTS*

*ONE OWNER*

*LOADED* 2.0L, MANUAL TRANSMISSION, POWER WINDOWS, POWER DOORS, AC, AUX/MP3 RADIO AND MORE…


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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Keyless Entry
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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