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2013 Mazda MAZDA3

BLUETOOTH,NO-ACCIDENT,LOW KMS,ALLOY,SPOILER,CRUISE

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2013 Mazda MAZDA3

BLUETOOTH,NO-ACCIDENT,LOW KMS,ALLOY,SPOILER,CRUISE

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$6,950

+ taxes & licensing

  • 117,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4871325
  • VIN: JM1BL1KF2D1708046
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS**

 

VERY CLEAN 2013 MAZDA 3 HATCHBACK NEWLY ARRIVED IN SHOWROOM CONDITION. *NO-ACCIDENTS* *ONLY 117 KMS* 

 

EQUIPPED WITH FEATURES SUCH AS BLUETOOTH, STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS, SPOILER, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

AS PER OMVIC REGULATION & STANDARDS THIS VEHICLE IS ADVERTISED AS-IS AND NOT CERTIFIED OR E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.

 

 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$

 

*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Winter Tires
  • Rear Spoiler
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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