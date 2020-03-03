Menu
Account
Sign In

2013 Nissan Altima

SUNROOF / BACKUP CAMERA

Watch This Vehicle

2013 Nissan Altima

SUNROOF / BACKUP CAMERA

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

Contact Seller
Sale Price

$8,995

+ taxes & licensing

  • 138,437KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4748700
  • Stock #: 683
  • VIN: 1N4AL3AP8DN505887
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2013 NISSAN ALTIMA ONLY 138,437 KMS JUST FOR $8995.00 AUTOMATIC, POWER OPTIONS, CRUISE CONTROL, SUNROOF,  BACKUP CAMERA, ALLOY WHEELS, FOG LIGHTS, FULLY LOADED,  EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION. THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. TRADE-INS WELCOME AND WE OFFER TOP $ VALUE FOR YOUR VEHICLE. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

EXCLUSIVE IN-HOUSE FINANCING IS AVAILABLE BETWEEN DEALER & THE CUSTOMER, NO BANKS INVOLVED ! APPROVED ON THE SPOT WITH LOWEST DOWN-PAYMENT & EASY AFFORDABLE MONTHLY PAYMENTS ACCORDING TO CUSTOMER’S BUDGET. VERY LOW PRICE. ASK ABOUT OUR WARRANTY PACKAGES. WE OFFER 1 TO 3 YEARS WARRANTY AT REASONABLE PRICES.

WE ARE A PROUD MEMBER OF UCDA AND OMVIC. OVER 10 + YEARS OF EXPERIENCE IN AUTOMOTIVE. WE ALSO HAVE HUGE INVENTORY OF CERTIFIED IMPORTED  / DOMESTIC VEHICLES TO CHOOSE FROM HONDA, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, FORD, DODGE, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, CHRYSLER AND MANY MORE MAKES AND MODELS TO SUIT YOUR STYLE, COMFORT AND NEEDS. WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK.

TO VIEW LATEST INVENTORY, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.precisionmotorsltd.com

LIKE OUR FACEBOOK PAGE TODAY, TO VIEW LATEST INVENTORY & CUSTOMER'S TESTIMONIAL VIDEOS VISIT www.facebook.com/precisionmotorsltd

THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

FOR APPOINTMENTS, CALL INAM TODAY, AT 416-270-7657

TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

VISIT OUR WEBSITE AT: www.precisionmotorsltd.com

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
Exterior
  • Alloy Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Precision Motors

2009 Nissan Altima S...
 145,272 KM
$6,495 + tax & lic
2009 Volkswagen Jett...
 160,503 KM
$6,495 + tax & lic
2010 Nissan Sentra S...
 126,815 KM
$6,495 + tax & lic
Precision Motors

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-270-XXXX

(click to show)

416-270-7657

Send A Message