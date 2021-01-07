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2013 Nissan Altima

199,000 KM

Details Description Features

$4,850

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2013 Nissan Altima

2013 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5

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2013 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6538101
  • Stock #: 1N4AL3APXDN511870
  • VIN: 1N4AL3APXDN511870

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1N4AL3APXDN511870
  • Mileage 199,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
Passenger Airbag
Air Conditioning
Cruise Control
Folding Rear Seat
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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