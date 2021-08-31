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2013 Nissan Juke

95,000 KM

Details Description Features

$10,950

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2013 Nissan Juke

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SL,AWD,NAVIGATION, REAR CAM,LEATHER, CERTIFIED.

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2013 Nissan Juke

SL,AWD,NAVIGATION, REAR CAM,LEATHER, CERTIFIED.

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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95,000KM
Used
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  • Listing ID: 7673176
  • VIN: JN8AF5MV8DT212630

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 95,000 KM

Vehicle Description

2013 NISSAN JUKE SL AWD, FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, NAVIGATION, REARVIEW CAMERA, LEATHER, SUNROOF, ALLOY WHEELS, PUSH BUTTON START, KEYLESS ENTRY, FRONT HEATED SEATS, BLUETOOTH, AUX, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

PLAYER CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

PHONE 905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Push Button Start
Power Outlet
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Navigation System
Turbocharged
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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