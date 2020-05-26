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2013 Toyota Highlander

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  • 192,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5031129
  • Stock #: 2279
  • VIN: 5TDDK3EH5DS226257
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
7

Certified

This vehicle is Safety Certified.

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2013 TOYOTA HIGHLANDER 4WD 6 PASSENGERS LIMITED PKG "TOP OF THE LINE"

$16.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*192K*

*NO ACCIDENTS*

*MINT CONDTION*

*FULLY LOADED-TOP OF THE LINE* 3.5L, 4WD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER TAILGATE, POWER MIRRORS, POWER ROOF, HEATED LEATHER POWER SEATS, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, USB\AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE…

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Liftgate
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

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