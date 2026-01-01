Menu
Account
Sign In
<p data-start=141 data-end=286>READY TO CERTIFY – 2013 TOYOTA RAV4 LIMITED AWD<br data-start=188 data-end=191><strong data-start=191 data-end=251>ALL-INCLUSIVE PRICE – SAFETY, TAXES, LICENSING & <strong data-start=360 data-end=424>ONE YEAR FREE WARRANTY </strong>INCLUDED</strong><br data-start=251 data-end=254><strong data-start=254 data-end=286>NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE</strong></p><p data-start=288 data-end=952>CLEAN CARFAX<br data-start=300 data-end=303>NO ACCIDENT HISTORY<br data-start=322 data-end=325>EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT<br data-start=357 data-end=360><strong data-start=360 data-end=424>ONE YEAR FREE WARRANTY – ENGINE, TRANSMISSION & DIFFERENTIAL</strong><br data-start=424 data-end=427>2.5L 4-CYLINDER ENGINE<br data-start=449 data-end=452>AUTOMATIC TRANSMISSION<br data-start=474 data-end=477>ALL-WHEEL DRIVE (AWD)<br data-start=498 data-end=501>LEATHER INTERIOR<br data-start=517 data-end=520>POWER & HEATED FRONT SEATS<br data-start=546 data-end=549>DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL<br data-start=584 data-end=587>BLUETOOTH CONNECTIVITY<br data-start=609 data-end=612>CRUISE CONTROL<br data-start=626 data-end=629>BACKUP CAMERA<br data-start=642 data-end=645>KEYLESS ENTRY<br data-start=658 data-end=661>PUSH BUTTON START<br data-start=678 data-end=681>STEERING WHEEL CONTROLS<br data-start=704 data-end=707>AM/FM/CD/USB/AUX<br data-start=723 data-end=726>60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS<br data-start=756 data-end=759>POWER WINDOWS<br data-start=772 data-end=775>POWER LOCKS<br data-start=786 data-end=789>FOG LIGHTS<br data-start=799 data-end=802>AUTOMATIC HEADLAMPS<br data-start=821 data-end=824>ALLOY WHEELS<br data-start=836 data-end=839>TPMS SYSTEM<br data-start=850 data-end=853>TRACTION CONTROL<br data-start=869 data-end=872>STABILITY CONTROL<br data-start=889 data-end=892>ABS BRAKES<br data-start=902 data-end=905>CHILD SAFETY LOCKS<br data-start=923 data-end=926>BOOKS & MANUALS INCLUDED</p><p data-start=954 data-end=1040><strong data-start=954 data-end=1005>FINAL PRICE INCLUDES SAFETY, TAXES, LICENSING & <strong data-start=360 data-end=424>ONE YEAR FREE WARRANTY</strong>.</strong><br data-start=1005 data-end=1008><strong data-start=1008 data-end=1040>NO EXTRA FEES. NO SURPRISES.</strong></p><p data-start=1042 data-end=1280>VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU<br data-start=1126 data-end=1129>FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES.<br data-start=1168 data-end=1171>OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.<br data-start=1208 data-end=1211>PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE</p><p data-start=1282 data-end=1379>🌐 <a class=decorated-link href=http://WWW.VICTORYMOTORS.CA target=_new rel=noopener data-start=1285 data-end=1305>WWW.VICTORYMOTORS.CA</a><br data-start=1305 data-end=1308>📞 +1 437 962 7777<br data-start=1326 data-end=1329>📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</p>

2013 Toyota RAV4

224,000 KM

Details Description Features

$15,000

+ taxes & licensing
Make it Yours

2013 Toyota RAV4

AWD 4dr Limited

Watch This Vehicle
13510790

2013 Toyota RAV4

AWD 4dr Limited

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

437-962-7777

  1. 1769405374
  2. 1769405374
  3. 1769405374
  4. 1769405374
  5. 1769405374
  6. 1769405374
  7. 1769405374
  8. 1769405374
  9. 1769405374
  10. 1769405374
  11. 1769405374
  12. 1769405374
  13. 1769405374
  14. 1769405374
  15. 1769405374
  16. 1769405374
  17. 1769405374
  18. 1769405374
  19. 1769405374
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,000

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
224,000KM
Excellent Condition
VIN 2T3DFREV5DW042674

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 224,000 KM

Vehicle Description

READY TO CERTIFY – 2013 TOYOTA RAV4 LIMITED AWD
ALL-INCLUSIVE PRICE – SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY INCLUDED
NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE

CLEAN CARFAX
NO ACCIDENT HISTORY
EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT
ONE YEAR FREE WARRANTY – ENGINE, TRANSMISSION & DIFFERENTIAL
2.5L 4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
LEATHER INTERIOR
POWER & HEATED FRONT SEATS
DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
BACKUP CAMERA
KEYLESS ENTRY
PUSH BUTTON START
STEERING WHEEL CONTROLS
AM/FM/CD/USB/AUX
60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
FOG LIGHTS
AUTOMATIC HEADLAMPS
ALLOY WHEELS
TPMS SYSTEM
TRACTION CONTROL
STABILITY CONTROL
ABS BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
BOOKS & MANUALS INCLUDED

FINAL PRICE INCLUDES SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY.
NO EXTRA FEES. NO SURPRISES.

VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE

🌐 WWW.VICTORYMOTORS.CA
📞 +1 437 962 7777
📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Android Auto

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Included

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Victory Motors

Used 2010 Dodge Caliber SXT for sale in Mississauga, ON
2010 Dodge Caliber SXT 160,000 KM SOLD
Used 2012 Nissan Rogue FWD 4dr SV for sale in Mississauga, ON
2012 Nissan Rogue FWD 4dr SV 225,000 KM $2,500 + tax & lic
Used 2015 Ford Focus 4DR SDN SE for sale in Mississauga, ON
2015 Ford Focus 4DR SDN SE 170,000 KM $5,500 + tax & lic

Email Victory Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Victory Motors

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

437-962-XXXX

(click to show)

437-962-7777

Quick Links
Directions Website Inventory
$15,000

+ taxes & licensing>

Victory Motors

437-962-7777

2013 Toyota RAV4