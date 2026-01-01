$15,000+ taxes & licensing
2013 Toyota RAV4
AWD 4dr Limited
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
437-962-7777
Certified
$15,000
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 224,000 KM
Vehicle Description
READY TO CERTIFY – 2013 TOYOTA RAV4 LIMITED AWD
ALL-INCLUSIVE PRICE – SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY INCLUDED
NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE
CLEAN CARFAX
NO ACCIDENT HISTORY
EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT
ONE YEAR FREE WARRANTY – ENGINE, TRANSMISSION & DIFFERENTIAL
2.5L 4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
LEATHER INTERIOR
POWER & HEATED FRONT SEATS
DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
BACKUP CAMERA
KEYLESS ENTRY
PUSH BUTTON START
STEERING WHEEL CONTROLS
AM/FM/CD/USB/AUX
60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
FOG LIGHTS
AUTOMATIC HEADLAMPS
ALLOY WHEELS
TPMS SYSTEM
TRACTION CONTROL
STABILITY CONTROL
ABS BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
BOOKS & MANUALS INCLUDED
FINAL PRICE INCLUDES SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY.
NO EXTRA FEES. NO SURPRISES.
VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE
🌐 WWW.VICTORYMOTORS.CA
📞 +1 437 962 7777
📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
