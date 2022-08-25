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2013 Toyota RAV4

98,000 KM

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2013 Toyota RAV4

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AWD,LIMITED,LEATHER,NO-ACCIDENT,BACK-CAM,CERTIFIED

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2013 Toyota RAV4

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Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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98,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8991094
  • VIN: 2T3DFREVXDW011162

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 98,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2013 TOYOTA RAV4 LIMITED ALL-WHEEL DRIVE IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT** **ALL BRAND NEW BRAKES JUST INSTALLED!!**

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER-HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, ECO/SPORT MODE, CARBON FIBRE INTERIOR FINISH, 4X4 CONTROLS, POWERED TRUNK, MEMORY SAVING SEATS, POWERED SUNROOF, SIDE MIRROR BLINKERS, FOG LIGHTS, ROOF RACK, PUSH-BUTTON START, ALLOY RIMS, POWERED SEAT, LUMBAR SUPPORT, FOLDING REAR SEATS, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

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PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

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