WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !! BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING. SAFETY CERTIFICATION FOR $299. NO HIDDEN FEES AT ALL. EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE. GUARANTEED UNBEATABLE PRICE. COME FOR TEST DRIVE. GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD. YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.

2014 Audi 200

180,000 KM

Details

$4,500

+ taxes & licensing
2014 Audi 200

Touring 2dr Convertible Automatic

13186949

2014 Audi 200

Touring 2dr Convertible Automatic

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

$4,500

+ taxes & licensing

Used
180,000KM
VIN 1C3CCBABXEN229493

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1C3CCBABXEN229493
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Low Tire Pressure Warning

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Locks

Exterior

Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Trip Odometer
AM/FM Stereo
Digital clock
Rear Window Defroster

Media / Nav / Comm

CD Player

Convenience

Cup Holder

Additional Features

Entertainment System
Driver Side Airbag

2014 Audi 200