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2014 Chevrolet Cruze

LEATHER,REAR-CAMERA,DIESEL,NAVI,NO-ACCIDENT,LOADED

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2014 Chevrolet Cruze

LEATHER,REAR-CAMERA,DIESEL,NAVI,NO-ACCIDENT,LOADED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

Contact Seller
Sale Price

$6,450

+ taxes & licensing

  • 177,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4604838
  • VIN: 1G1P75SZ0E7289438
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Diesel
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***RELIABLE PRE-OWNED CARS***


NEWLY ARRIVED 2014 CHEVY CRUZE 2.0T DIESEL IN SHOWROOM CONDITION *NO-ACCIDENTS* *DEALER-SERVICED*. THE CAR IS ABSOLUTE LIKE NEW INSIDE OUT. 

 

EQUIPPED WITH FULLY LOADED FEATURES SUCH AS LEATHER, NAVIGATION, BLIND-SPOT DETECTION, REAR-VIEW CAMERA, AUTO-STARTER, POWER SEATS, BLUETOOTH, PIONEER SOUND SYSTEM, HEATED-BUCKET SEATS, BACK-UP SENSORS, ALLOY RIMS, SPOILER, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS. 


AS PER OMVIC REGULATION & STANDARDS THIS VEHICLE IS ADVERTISED AS-IS AND NOT CERTIFIED OR E-TESTED. GET IT CERTIFIED FROM US FOR ONLY $499 OR CERTIFY YOURSELF & SAVE $$$.


FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!! TRADES WELCOME FOR TOP $$$


*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******

--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 -- 

EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com


TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/


THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Emergency Trunk Release
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Engine Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Telematics
  • Navigation from Telematics
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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