Menu
Account
Sign In
Back

2014 Chevrolet Cruze

212,000 KM

Details Description Features

$4,650

+ tax & licensing
Make it Yours
$4,650

+ taxes & licensing

Gardiner Motors

647-354-5500

Contact Seller
2014 Chevrolet Cruze

2014 Chevrolet Cruze

4dr Sdn 1LT

Watch This Vehicle

2014 Chevrolet Cruze

4dr Sdn 1LT

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 8042311
  2. 8042311
  3. 8042311
  4. 8042311
  5. 8042311
  6. 8042311
  7. 8042311
  8. 8042311
  9. 8042311
  10. 8042311
  11. 8042311
  12. 8042311
  13. 8042311
  14. 8042311
  15. 8042311
  16. 8042311
  17. 8042311
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$4,650

+ taxes & licensing

212,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8042311
  • Stock #: 1G1PC5SB0E7129025
  • VIN: 1G1PC5SB0E7129025

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1G1PC5SB0E7129025
  • Mileage 212,000 KM

Vehicle Description

TINTED GLASS 


All 4 new winter TYRE 


SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!! OR


EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS WITH UNLIMITED KM FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING. FOR ONLY $250.


EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. KEYLESS ENTRY. STEERING WHEEL CONTROLS.,Sunroof


ICE COLD AC. STRONG HEAT. THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.


NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.


 


COME FOR TEST DRIVE.


 


FINANCING AVAILABLE.


 


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


 


 YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Vehicle Features

Traction Control
Power Mirrors
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Keyless Entry
Cup Holder
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Gardiner Motors

2008 Chevrolet Malib...
 193,000 KM
$3,300 + tax & lic
2007 Mercedes-Benz B...
 165,000 KM
$4,500 + tax & lic
2009 Pontiac G6 4DR ...
 159,000 KM
$3,300 + tax & lic

Email Gardiner Motors

Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Quick Links
Directions Website Inventory