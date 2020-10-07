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2014 Ford Focus

177,000 KM

Details Description Features

$5,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2014 Ford Focus

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4DR SDN SE

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4DR SDN SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5999052
  • Stock #: 1FADP3F2XEL314807
  • VIN: 1FADP3F2XEL314807

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FADP3F2XEL314807
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Digital clock
Rear Window Defroster
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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