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647-869-2555
1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8
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This vehicle is Safety Certified.
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VERY CLEAN 2014 FORD FOCUS SE FLEX FUEL BLACK PACKAGE HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.
**FORD SERVICED** **CERTIFIED**
EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, POWERED SUNROOF, BLACK PACKAGE SPORT ALLOY RIMS, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, MICROSOFT SYNC, SPORT SPOILER, EXTERIOR HEATED MIRRORS, SIDE MIRROR BLINKERS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.
***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***
NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT.
2 YEARS ENGINE AND TRANSMISSION EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED.
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