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2014 Ford Focus

135,000 KM

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$6,950

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Reliable Pre-Owned Cars

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2014 Ford Focus

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LEATHER,SPORT RIMS,FULL OPTION,CERTIFIED,

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2014 Ford Focus

LEATHER,SPORT RIMS,FULL OPTION,CERTIFIED,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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135,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6483408
  • VIN: 1FADP3K24EL249944

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 135,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN 2014 FORD FOCUS SE FLEX FUEL BLACK PACKAGE HATCHBACK IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT.

 

**FORD SERVICED**  **CERTIFIED** 

 

EQUIPPED WITH LEATHER-HEATED SEATS, INTERIOR NEON GLOW LIGHTS, POWERED SUNROOF, BLACK PACKAGE SPORT ALLOY RIMS, BLUETOOTH, FOG LIGHTS, MICROSOFT SYNC, SPORT SPOILER, EXTERIOR HEATED MIRRORS, SIDE MIRROR BLINKERS, STEERING WHEEL CONTROLS, CRUISE CONTROL, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.  

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

2 YEARS ENGINE AND TRANSMISSION EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY INCLUDED.

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

WE ACCEPT TRADE-INS FOR TOP DOLLARS $$$

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19 REGULATIONS ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT.

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT IN ADVANCE BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

 

***RELIABLE PRE-OWNER CARS***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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