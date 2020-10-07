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2014 Hyundai Elantra

122,000 KM

Details Description Features

$9,450

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2014 Hyundai Elantra

2014 Hyundai Elantra

LIMITED,NAVIGATION,REAR CAM,LEATHER, ONE OWNER,

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2014 Hyundai Elantra

LIMITED,NAVIGATION,REAR CAM,LEATHER, ONE OWNER,

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$9,450

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122,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6200958
  • VIN: KMHDH4AHXEU124861

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,000 KM

Vehicle Description

2014 HYUNDAI ELANTRA LIMITED, FULLY LOADED, ONE OWNER, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH,  NAVIGATION, REARVIEW CAMERA, LEATHER, SUNROOF, ALLOY WHEELS, HEATED SEATS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONING, CD PLAYER, AM/FM RADIO, AUXILIARY, BLUETOOTH, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS. 

EXTENDED WARRANTY AND FINANCING AVAILABLE. 

THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TODAY 905 208 5000 FOR FOR MORE INFORMATION OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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