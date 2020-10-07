+ taxes & licensing
905-208-5000
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
2014 HYUNDAI ELANTRA LIMITED, FULLY LOADED, ONE OWNER, COMES WITH FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
EQUIPPED WITH, NAVIGATION, REARVIEW CAMERA, LEATHER, SUNROOF, ALLOY WHEELS, HEATED SEATS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONING, CD PLAYER, AM/FM RADIO, AUXILIARY, BLUETOOTH, AND MANY MORE ADVANCED OPTIONS.
EXTENDED WARRANTY AND FINANCING AVAILABLE.
THIS VEHICLE CAN BE VIEWED AND TEST DRIVEN BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL TODAY 905 208 5000 FOR FOR MORE INFORMATION OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8