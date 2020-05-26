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2014 Hyundai Santa Fe XL

2014 Hyundai Santa Fe XL

LIMITED | 6 PASS | TOP OF THE LINE | NO ACCIDENTS

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2014 Hyundai Santa Fe XL

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  • 115,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5031126
  • Stock #: 2278
  • VIN: KM8SNDHF3EU075197
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
6

Certified

This vehicle is Safety Certified.

***** SERENA MOTORS *****

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2014 HYUNDAI SANTA FE XL AWD LIMITED PKG 6 PASSENGERS "TOP OF THE LINE"

$16.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*115K*

*NO ACCIDENTS*

*FULLY LOADED-TOP OF THE LINE* 3.3L, AWD, AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER TAILGATE, POWER MIRRORS, PANORAMIC ROOF, HEATED/COOLED LEATHER POWER MEMORY SEATS, HEATED REAR SEATS, HEATED STEERING WHEEL, AUTOMATIC AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, NAVIGATION, BACK UP CAMERA, USB\AUX\XM RADIO, PREMIUM SOUND SYSTEM, RUNNING BOARD, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START, REMOTE STARTER AND MORE…

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Liftgate
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
  • Trailer Hitch
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Power Driver Seat
  • 3rd Row Seat
  • Rear Bucket Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
  • Cooled Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Knee Air Bag
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Blind Spot Monitor
  • Headlights-Auto-Leveling

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