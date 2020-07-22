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2014 Hyundai Tucson

145,470 KM

Details Description Features

$8,995

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Precision Motors

416-270-7657

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2014 Hyundai Tucson

2014 Hyundai Tucson

GL

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2014 Hyundai Tucson

GL

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-270-7657

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5389802
  • VIN: KM8JT3AF5EU920461
Sale Price

$8,995

+ taxes & licensing

145,470KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 145,470 KM

Vehicle Description

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2014 HYUNDAI TUCSON ONLY 145,470 KM FOR JUST $8995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, HEATED SEATS, BLUETOOTH, EQUIPPED WITH AUX, IPOD AND USB CONNECTION, CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, SNOW TIRES, FULLY LOADED, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Heated Seats
Cloth Seats
Alloy Wheels
Warranty Available
Bluetooth
Auxiliary Audio Input

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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