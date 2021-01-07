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2014 Hyundai Tucson

149,000 KM

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2014 Hyundai Tucson

GLS,LEATHER,BACKUP CAMERA,CERTIFIED,NO-ACCIDENT

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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149,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6524202
  • VIN: KM8JU3AG4EU863756

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 149,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN SHARP LOOKING 2014 HYUNDAI TUCSON GLS LOADED WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES. COMES FULLY **CERTIFIED INCLUDED**.

**NO-ACCIDENT, CLEAN CARFAX**

 

EQUIPPED WITH LEATHER SEATS, BACKUP CAMERA, ALLOY RIMS, FRONT AND REAR HEATED SEATS, FOG LIGHTS, PANORAMIC DOUBLE SUNROOF, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, SPOILER, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, ROOF RACK, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

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TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

*** DUE TO COVID-19, ALL TEST DRIVES AND SHOWINGS ARE ONLY BY APPOINTMENT

 

PLEASE BOOK AN APPOINTMENT BY CALLING MOZM AT 647 869 2555.***

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Dual Moonroof
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Auto-Dimming Rearview Mirror
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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