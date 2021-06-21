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2014 Kia Forte

159,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2014 Kia Forte

2014 Kia Forte

4dr Sdn

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2014 Kia Forte

4dr Sdn

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 7481664
  • Stock #: KNAFX4A88E5176061
  • VIN: KNAFX4A88E5176061

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # KNAFX4A88E5176061
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Rear Window Defroster
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Digital clock
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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