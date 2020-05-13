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2014 Mazda MAZDA3

2014 Mazda MAZDA3

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2014 Mazda MAZDA3

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Location

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2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

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  • 118,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5011281
  • Stock #: 2276
  • VIN: JM1BM1V72E1131408
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

 ***** SERENA MOTORS *****

2014 MAZDA 3 SADAN GS SKYACTIV 6 SPEED MANUAL

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*118K*

*NO ACCIDENTS* 

*LOADED* 2.0L, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, AC, CRUISE CONTROL, TRACTION CONTROL, BLUETOOTH, AUTO WIPER, AUTO HEADLIGHTS, BACK UP CAMERA, AUX/MP3 RADIO, KEYLESS ENTRY WITH PUSH START AND MORE…

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection

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