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<p>WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!<br />BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE<br />EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE <br />WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.<br />SAFETY CERTIFICATE FOR $399<br />ANY CAR PURCHASED WITH SAFETY COMES WITH ALL BRAND NEW BRAKES AND OIL CHANGE.<br />NO HIDDEN FEES AT ALL.<br />EXCELLENT CONDITION. <br />LOADED WITH POWER WINDOWS. LEATHER SEATS,POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . <br />THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.<br />DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.<br />GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.<br />COME FOR TEST DRIVE.<br />GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.<br />YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.<br />FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.<br /><br /></p>

2014 Mercedes-Benz B-Class

213,000 KM

Details Description Features

$4,980

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Mercedes-Benz B-Class

4dr Hatchback B250 Sports Tourer

Watch This Vehicle
14405285

2014 Mercedes-Benz B-Class

4dr Hatchback B250 Sports Tourer

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$4,980

+ taxes & licensing

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Used
213,000KM
VIN WDDMH4EB1EJ219648

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # WDDMH4EB1EJ219648
  • Mileage 213,000 KM

Vehicle Description

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!
BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE
EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 
WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.
SAFETY CERTIFICATE FOR $399
ANY CAR PURCHASED WITH SAFETY COMES WITH ALL BRAND NEW BRAKES AND OIL CHANGE.
NO HIDDEN FEES AT ALL.
EXCELLENT CONDITION. 
LOADED WITH POWER WINDOWS. LEATHER SEATS,POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . 
THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.
DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.
GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.
COME FOR TEST DRIVE.
GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.
FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
AM/FM Stereo

Seating

Leather Seats

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio

Additional Features

Entertainment System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
Member UCDA Member

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Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

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$4,980

+ taxes & licensing>

Gardiner Motors

647-354-5500

2014 Mercedes-Benz B-Class