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2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL, ONLY 178K, AUTOMATIC, 4 DOOR, FULLY LOADED, BACK-UP CAMERA, PUSH-BUTTON START, LEATHER INTERIOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, SUNROOF, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, CD PLAYER, AUX, USB, SAT. RADIO, A/C, ALLOY WHEELS, CLEAN CAR-FAX REPORT (WILL PROVIDE CAR-PROOF REPORT), ONE OWNER VEHICLE, HAS BEEN FULLY MAINTAINED/SERVICED BY NISSAN, ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.
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