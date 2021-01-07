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2014 Nissan Altima

178,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2014 Nissan Altima

2014 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5 SL | Back-Up Camera | Leather | Sun-Roof

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2014 Nissan Altima

4dr Sdn I4 CVT 2.5 SL | Back-Up Camera | Leather | Sun-Roof

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

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178,000KM
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  • Listing ID: 6561113
  • Stock #: 7783
  • VIN: 1N4AL3AP8EN219538

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 7783
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

2014 NISSAN ALTIMA 2.5 SL, ONLY 178K, AUTOMATIC, 4 DOOR, FULLY LOADED, BACK-UP CAMERA, PUSH-BUTTON START, LEATHER INTERIOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, SUNROOF, KEY-LESS ENTRY, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, CD PLAYER, AUX, USB, SAT. RADIO, A/C, ALLOY WHEELS, CLEAN CAR-FAX REPORT (WILL PROVIDE CAR-PROOF REPORT), ONE OWNER VEHICLE, HAS BEEN FULLY MAINTAINED/SERVICED BY NISSAN, ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Rear Window Defroster
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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