READY TO CERTIFY – 2014 NISSAN ROGUE SL AWD
ALL-INCLUSIVE PRICE – SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY INCLUDED
NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE

ONE OWNER
LOW MILEAGE – ONLY 149,000 KM
EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT
ONE YEAR FREE WARRANTY – ENGINE, TRANSMISSION & DIFFERENTIAL
2.5L 4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
LEATHER INTERIOR
POWER & HEATED FRONT SEATS
360° AROUND VIEW CAMERA
POWER LIFTGATE
DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
PUSH BUTTON START
STEERING WHEEL CONTROLS
AM/FM/CD/USB/AUX
60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS
FOG LIGHTS
18" ALLOY WHEELS
TPMS SYSTEM
TRACTION CONTROL
STABILITY CONTROL
CHILD SAFETY LOCKS
BOOKS & MANUALS INCLUDED

FINAL PRICE INCLUDES SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY.
NO EXTRA FEES. NO SURPRISES.

VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE

🌐 WWW.VICTORYMOTORS.CA
📞 +1 437 962 7777
📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

2014 Nissan Rogue

149,000 KM

$11,735

+ taxes & licensing
2014 Nissan Rogue

AWD 4dr SL

13510784

2014 Nissan Rogue

AWD 4dr SL

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

437-962-7777

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,735

+ taxes & licensing

Used
149,000KM
Excellent Condition
VIN 5N1AT2MV5EC756924

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 149,000 KM

READY TO CERTIFY – 2014 NISSAN ROGUE SL AWD
ALL-INCLUSIVE PRICE – SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY INCLUDED
NO HIDDEN FEES – PAY & DRIVE

ONE OWNER
LOW MILEAGE – ONLY 149,000 KM
EXCELLENT CONDITION INSIDE & OUT
ONE YEAR FREE WARRANTY – ENGINE, TRANSMISSION & DIFFERENTIAL
2.5L 4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
LEATHER INTERIOR
POWER & HEATED FRONT SEATS
360° AROUND VIEW CAMERA
POWER LIFTGATE
DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
POWER WINDOWS
POWER LOCKS
KEYLESS ENTRY
PUSH BUTTON START
STEERING WHEEL CONTROLS
AM/FM/CD/USB/AUX
60/40 SPLIT FOLDING REAR SEATS
FOG LIGHTS
18" ALLOY WHEELS
TPMS SYSTEM
TRACTION CONTROL
STABILITY CONTROL
CHILD SAFETY LOCKS
BOOKS & MANUALS INCLUDED

FINAL PRICE INCLUDES SAFETY, TAXES, LICENSING & ONE YEAR FREE WARRANTY.
NO EXTRA FEES. NO SURPRISES.

VICTORY MOTORS, A CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC & UCDA MEMBER WILL PROUDLY SERVE YOU
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPES.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
PLEASE CALL FOR FURTHER INQUIRIES, TEST DRIVE, OR VISIT OUR WEBSITE

🌐 WWW.VICTORYMOTORS.CA
📞 +1 437 962 7777
📍 UNIT 38, 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Anti-Theft System
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler

Warranty

Warranty Included

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Victory Motors

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$11,735

+ taxes & licensing>

Victory Motors

437-962-7777

2014 Nissan Rogue