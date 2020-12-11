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2014 Nissan Rogue

168,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2014 Nissan Rogue

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FWD 4dr

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2014 Nissan Rogue

FWD 4dr

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6331709
  • Stock #: 5N1AT2MT0EC849302
  • VIN: 5N1AT2MT0EC849302

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 5N1AT2MT0EC849302
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Low Tire Pressure Warning
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Rear Window Defroster
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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