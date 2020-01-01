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2014 Porsche Cayenne

156,488 KM

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Right-Tech Auto Repair and Service

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Platinum Edition

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Right-Tech Auto Repair and Service

3375 Derry Rd E, Mississauga, ON L4T 1A8

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6295224
  • VIN: wp1aa2a25ela90344

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 156,488 KM

Vehicle Description

RIGHT-TECH AUTO REPAIR AND SERVICE IS NOW OFFERING IN HOUSE FINANCING AND LEASING OPTIONS ON ANY AUTOMOBILE WE ARE SELLING OR SERVICING. WE ARE A FAMILY OWNED BUSINESS WITH THE BEST REPUTATION IN THE AREA. WE  HAVE BEEN SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 23 YEARS. OUR SERVICE AND REPAIR  FACILITY IS EQUIPPED WITH THE LATEST EQUIPMENT AND TECHNOLOGY THAT ALLOWS US TO SERVICE THE LATEST LUXURY AND EXOTIC AUTOMOBILES ON OUR ROAD TODAY. FROM THE SIMPLE REPAIR TO THE MOST CHALLENGING REPAIRS, THIS COMBINATION OF SALES AND SERVICE ALLOWS RIGHT-TECH AUTO TO OFFER QUALITY AUTOMOBILE SERVICE REPAIRS AND SALES WITH NO GIMMICKS TO ALL OUR CLIENTS FOR OVER 20 YEARS AND COUNTING. GIVE US A CALL 905-671-3427.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Temporary spare tire
Bucket Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Locks
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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