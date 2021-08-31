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2014 Subaru Forester

123,000 KM

Details Description Features

$13,495

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2014 Subaru Forester

2014 Subaru Forester

I 2.5,AWD,REAR CAM,HEATED SEATS,CERTIFIED

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2014 Subaru Forester

I 2.5,AWD,REAR CAM,HEATED SEATS,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$13,495

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123,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7922733
  • VIN: JF2SJCBC9EH444955

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Cream
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 123,000 KM

Vehicle Description

2014 SUBURU FORESTER I 2.5 COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

*** ALL WHEEL DRIVE****

***POWER DRIVER SEAT***

*** BACK UP CAMERA***

***ALLOY WHEELS**

***FOG LIGHTS***

***HEATED SEATS***

***CRUISE CONTROL***

***BLUETOOTH***

EQUIPPED WITH BACK UP CAMERA,FOG LIGHTS,POWER DRIVER SEAT,ROOF RACK,STEERING WHEEL CONTROLS,HEATED SEATS,HEATED MIRRORS,CRUISE CONTROL,TRACTION CONTROL, BLUETOOTH, AUX, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS,, AIR CONDITIONER,ALLOY WHEELS, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

 

 **EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

**FINANCING AVAILABLE.

 

PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

 

RYDER MOTORS 

 

PHONE 905 208 5000 

 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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