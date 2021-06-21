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2014 Toyota Corolla

153,000 KM

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2014 Toyota Corolla

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2014 Toyota Corolla

S,NO-ACCIDENT,BACK-CAM,LEATHER,LOADED,CERTIFIED

Location

Reliable Pre-Owned Cars

2765 Derry Rd. East, Unit # 101, Mississauga, ON L4T 1A3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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153,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7410290
  • VIN: 2T1BURHE0EC010655

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 153,000 KM

Vehicle Description

VERY CLEAN WELL MAINTAINED 2014 TOYOTA COROLLA S (SPORT) EDITION FULLY LOADED IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!  **CERTIFIED** **NO-ACCIDENTS, CLEAN CARFAX HISTORY REPORT**  

 

INCLUDES HIGH-VALUE OPTIONS: LEATHER SEATS, BACKUP CAMEA, HEATED SEATS, SIDE MIRROR BLINKERS, FOG LIGHTS, BLUETOOTH, SPOILER, POWERED SUNROOF, SPORT EDITION ALLOY RIMS, CRUISE CONTROL, STEERING WHEEL CONTROLS, AIR-CONDITIONING, POWER MIRRORS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, AND MANY ADVANCED OPTIONS.

 

***THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU***

 

NO HASSLES, NO EXTRA FEES, NO PRESSURE, SIMPLY OUR BEST UNBEATABLE PRICE UPFRONT. 

 

FINANCING AVAILABLE, GOOD CREDIT, BAD CREDIT, NO CREDIT, ALL 100% APPROVED.!!. NO HIDDEN CHARGES!!

 

TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/

 

PLEASE CALL IN ADVANCE TO BOOK YOUR TEST DRIVE OR FURTHER INQUIRIES AT 647-869-2555. EMAIL US AT RELIABLEPOCARS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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