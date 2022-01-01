2014 Volkswagen Jetta

+ taxes & licensing
416-873-9656
202 Dundas Street West, Mississauga, ON L5B 1J1
416-873-9656
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
2014 VW JETTA TDI ~ CERTIFIED* 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED***
WE APPRECIATE YOU ARE CONSIDERING CAPITAL MOTORS
~POWER WINDOWS, LEATHER , SUNROOF,POWER LOCKS,CRUISE CONTROL, ICE COLD A/C, VOCAL ASSIST TELEMATICS, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS
~THIS VEHICLE COMES WITH SAFETY INSPECTION (CERTIFIED), 6 MONTHS WARRANTY ON POWERTRAIN*** AND WITH FRESH OIL CHANGE AT NO ADDITIONAL COST.
~CAR FAX REPORT AVAILABLE AT NO ADDITIONAL COST
~FINANCING IS AVAILABLE , GOOD CREDIT, BAD CREDIT OR NO-CREDIT ALL WELCOME!.
~ FOR YOUR PEACE OF MIND WE ALSO OFFER EXTENDED WARRANTY OPTIONS AT VERY LOW PRICE.
~PLEASE BOOK AN APPOINTMENT FOR A TEST DRIVE BY VISITING OUR WEBSITE AT :
https://www.capitalmotors.online/
OR CALL US AT 647-530-3916 FOR MORE DETAILS
EMAIL: capitalmotors66@gmail.com
*** 6 MONTHS WARRANTY WITH $1000 PER CLAIM ON TRANSMISSION , ENGINE AND HEAD GASKIT.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
202 Dundas Street West, Mississauga, ON L5B 1J1