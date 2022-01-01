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2014 Volkswagen Jetta

168,016 KM

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2014 Volkswagen Jetta

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2014 Volkswagen Jetta

HIGHLINE*CERTIFIED*SUNROOF*BACK UP CAMERA, LEATHER

Location

Capital Motors

202 Dundas Street West, Mississauga, ON L5B 1J1

416-873-9656

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$10,995

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168,016KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8095603

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Cream
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 168,016 KM

Vehicle Description

2014 VW JETTA TDI ~ CERTIFIED* 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED***

WE APPRECIATE YOU ARE CONSIDERING CAPITAL MOTORS

~POWER WINDOWS, LEATHER , SUNROOF,POWER LOCKS,CRUISE CONTROL, ICE COLD A/C, VOCAL ASSIST TELEMATICS, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS

~THIS VEHICLE COMES WITH SAFETY INSPECTION (CERTIFIED), 6 MONTHS WARRANTY ON POWERTRAIN*** AND WITH FRESH OIL CHANGE AT NO ADDITIONAL COST.

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OR CALL US AT 647-530-3916 FOR MORE DETAILS

EMAIL: capitalmotors66@gmail.com

*** 6 MONTHS WARRANTY WITH $1000 PER CLAIM ON TRANSMISSION , ENGINE AND HEAD GASKIT.

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Alloy Wheels
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Warranty Available
Warranty Included
CD Player
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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