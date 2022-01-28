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2015 Ford Transit

141,000 KM

Details Description Features

$28,990

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B Town Auto Sales

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2015 Ford Transit

2015 Ford Transit

T-250 130" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr

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2015 Ford Transit

T-250 130" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr

Location

B Town Auto Sales

6435 Dixie Rd Unit 5, Mississauga, ON L5T 1X4

844-902-5177

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$28,990

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141,000KM
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  • Listing ID: 8262036
  • Stock #: B23882
  • VIN: 1FTNR1YM7FKB23882

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 141,000 KM

Vehicle Description

2015 FORD TRANSIT T-250 130" Low Rf 9000 GVWR Sliding RH Dr  Comes with POWER WINDOWS,POWER LOCKS,REMOTE TRUNK RELEASE,POWER STEERING,AM/FM STERIO and many more features.


FINANCING AVAILABLE AT AS LOW AS 3.99% O.A.C


This vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing are available for $699.


WE APPROVE EVERYONE-GOOD/BAD CREDIT, NEWCOMERS, STUDENTS.


PREVIOUSLY DECLINED BY BANK ? NO PROBLEM !!


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AT B TOWN AUTO SALES WE ARE NOT ONLY CONCERNED ABOUT SELLING GREAT USED VEHICLES AT THE MOST COMPETITIVE PRICES AT OUR NEW LOCATION 6435 DIXIE RD UNIT 5, MISSISSAUGA, ON L5T 1X4. WE ALSO BELIEVE IN THE IMPORTANCE OF ESTABLISHING A LIFELONG RELATIONSHIP WITH OUR CLIENTS WHICH STARTS FROM THE MOMENT YOU WALK-IN TO THE DEALERSHIP. WE’RE HERE FOR YOU EVERY STEP OF THE WAY AND AIMS TO PROVIDE THE MOST PROMINENT, FRIENDLY AND TIMELY SERVICE WITH EACH EXPERIENCE YOU HAVE WITH US. YOU CAN THINK OF US AS BEING LIKE ‘YOUR FAMILY IN THE BUSINESS’ WHERE YOU CAN ALWAYS COUNT ON US TO PROVIDE YOU WITH THE BEST AUTOMOTIVE CARE

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Air Conditioning
Trip Odometer
Digital clock
Keyless Entry
Cup Holder
AM/FM Stereo
Entertainment System
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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