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2015 Honda CR-V

146,000 KM

Details Description Features

$20,999

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2015 Honda CR-V

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TOURING,AWD,LEATHER,NAVIGATION,ALLOY,REAR CAM,CERTIFIED

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2015 Honda CR-V

TOURING,AWD,LEATHER,NAVIGATION,ALLOY,REAR CAM,CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

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146,000KM
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  • Listing ID: 8578859
  • Stock #: 199
  • VIN: 5J6RM4H93FL800461

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 199
  • Mileage 146,000 KM

Vehicle Description

2015 HONDA CRV TOURING,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND WITH VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 


***NAVIGATION***


*** BACK UP CAMERA***


***LEATHER INTERIOR**


***ALLOY WHEELS***


***HEATED SEATS***


***MEMORY SEAT***


***SUNROOF***


***POWER TRUNK***


***BLIND SPOT CAMERA***


***KEYLESS ENTRY***


***LANE DEPATURE ASSIST***


***COLLISION WARNING***


***BLUETOOTH***


***CRUISE CONTROL***


***PUSH BUTTON START***


***POWER DRIVER SEAT***


***FOG LIGHTS***


***ECO MODE***


***USB AND HDMI PORT***


 EQUIPPED WITH NAVIGATION,HEATED SEATS,SUNROOF,PUSH BUTTON START,FOG LIGHTS, ECO MODE,BACK UP CAMERA,LEATHER INTERIOR,ALLOY WHEELS,POWER DRIVER SEAT,MEMORY SEAT,BLIND SPOT CAMERA,KEYLESS ENTRY,LANE DEPARTURE ASSIST,COLLISION WARNING,POWER TRUNK,USB PORT,HDMI PORT,CRUISE CONTROL,TRACTION CONTROL, BLUETOOTH,POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS,, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 


 ***EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.


***FINANCING AVAILABLE*** 


PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 


 RYDER MOTORS 


 PHONE 905 208 5000 


 RYDERMOTORS@GMAIL.COM

Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Heated Exterior Mirrors
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Navigation System
Digital clock
Remote Trunk Release
Rear Window Defroster
Keyless Entry
Cup Holder
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
MEMORY SEAT
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Sunroof/Moonroof
Climate Control
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Rear Windows Wiper
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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