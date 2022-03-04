$20,999+ tax & licensing
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905-208-5000
2015 Honda CR-V
TOURING,AWD,LEATHER,NAVIGATION,ALLOY,REAR CAM,CERTIFIED
Location
Ryder Motors Inc.
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$20,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8578859
- Stock #: 199
- VIN: 5J6RM4H93FL800461
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 199
- Mileage 146,000 KM
Vehicle Description
2015 HONDA CRV TOURING,COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND WITH VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
***NAVIGATION***
*** BACK UP CAMERA***
***LEATHER INTERIOR**
***ALLOY WHEELS***
***HEATED SEATS***
***MEMORY SEAT***
***SUNROOF***
***POWER TRUNK***
***BLIND SPOT CAMERA***
***KEYLESS ENTRY***
***LANE DEPATURE ASSIST***
***COLLISION WARNING***
***BLUETOOTH***
***CRUISE CONTROL***
***PUSH BUTTON START***
***POWER DRIVER SEAT***
***FOG LIGHTS***
***ECO MODE***
***USB AND HDMI PORT***
EQUIPPED WITH NAVIGATION,HEATED SEATS,SUNROOF,PUSH BUTTON START,FOG LIGHTS, ECO MODE,BACK UP CAMERA,LEATHER INTERIOR,ALLOY WHEELS,POWER DRIVER SEAT,MEMORY SEAT,BLIND SPOT CAMERA,KEYLESS ENTRY,LANE DEPARTURE ASSIST,COLLISION WARNING,POWER TRUNK,USB PORT,HDMI PORT,CRUISE CONTROL,TRACTION CONTROL, BLUETOOTH,POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS,, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES.
***EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
***FINANCING AVAILABLE***
PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU
RYDER MOTORS
PHONE 905 208 5000
RYDERMOTORS@GMAIL.COM
Vehicle Features
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