<p> </p> <p>WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!</p> <p>BEST ON GAD ONLY 4 CYLINDERS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, LARGE TOUCH SCREEN, BACKUP CAMERA, PUSH BUTTON START, REMOTE STARTER, SPECIAL ALLOY RIMS  AND MUCH MORE</p> <p>BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE</p> <p>EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE </p> <p>WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.</p> <p>SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.</p> <p>NO HIDDEN FEES AT ALL.</p> <p>EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH.HEATED SEATS, POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.</p> <p>DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.</p> <p>GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.</p> <p>COME FOR TEST DRIVE.</p> <p>GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.</p> <p>YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.</p> <p>FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.</p>

2015 Jeep Cherokee

156,000 KM

$7,400

+ taxes & licensing
2015 Jeep Cherokee

Front-wheel Drive 4dr North

13318580

2015 Jeep Cherokee

Front-wheel Drive 4dr North

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1C4PJLCB9FW616280
  • Mileage 156,000 KM

Traction Control
ABS Brakes
BACKUP CAMERA

Power Windows

Air Conditioning
AM/FM Stereo

Heated Seats

Alloy Wheels

CD Player
Satellite Radio

Entertainment System

