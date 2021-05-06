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2015 Kia Optima

162,000 KM

Details Description Features

$8,995

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2015 Kia Optima

2015 Kia Optima

EX,REAR CAMRA,LEATHER, PANORAMIC ROOF, CERTIFIED

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2015 Kia Optima

EX,REAR CAMRA,LEATHER, PANORAMIC ROOF, CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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162,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7088281
  • VIN: KNAGN4A76F5580110

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 162,000 KM

Vehicle Description

2015 KIA OPTIMA EX.BLACK ON BLACK. IN EXCELLENT CONDITION COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

CLEAN VEHICLE HISTORY REPORT NO ACCIDENT.

EQUIPPED WITH,  LEATHER SEATS, REARVIEW CAMERA, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, AUX, PUSH BUTTON START, ALLOY WHEELS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT. THANK YOU 

RYDER MOTORS 

905 208 5000 

RYDERMOTORS@GMAIL.COM 

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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