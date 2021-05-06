+ taxes & licensing
905-208-5000
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8
905-208-5000
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
2015 KIA OPTIMA EX.BLACK ON BLACK. IN EXCELLENT CONDITION COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE.
CLEAN VEHICLE HISTORY REPORT NO ACCIDENT.
EQUIPPED WITH, LEATHER SEATS, REARVIEW CAMERA, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, AUX, PUSH BUTTON START, ALLOY WHEELS, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, POWER LOCKS, POWER WINDOWS, POWER MIRRORS, AND MANY MORE ADVANCED FEATURES.
FINANCING AND EXTENDED WARRANTY AVAILABLE.
SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY. PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT. THANK YOU
RYDER MOTORS
905 208 5000
RYDERMOTORS@GMAIL.COM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8