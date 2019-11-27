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2015 Nissan Altima

BACK-UP CAMERA,BLUETOOTH,NO-ACCIDENTS,FOG-LIGHTS,

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2015 Nissan Altima

BACK-UP CAMERA,BLUETOOTH,NO-ACCIDENTS,FOG-LIGHTS,

Location

Reliable Pre-Owned Cars

1000 Dundas St E, Mississauga, ON L4Y 2B8

647-869-2555

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Sale Price

$9,450

+ taxes & licensing

  • 128,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4390962
  • VIN: 1N4AL3AP6FN305495
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

**RELIABLE PRE-OWNED CARS**
VERY CLEAN 2015 NISSAN ALTIMA 2.5 S **NO-ACCIDENTS**. THIS BEAUTY IS IN SHOWROOM CONDITION INSIDE OUT. JUST GOT ALL *NEW TIRES, BRAKES+ROTORS* AND IS CERTIFIED READY TO GO.
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*******RELIABLE PRE-OWNED CARS*******
--FOR APPOINTMENT, CALL MOAZZAM TODAY AT 647_869_2555 --
EMAIL US AT : Reliablepocars@gmail.com
TO VIEW MORE INVENTORY VISIT: https://www.carpages.ca/dealer/mississauga/reliable-pre-owned-cars/
THIS VEHICLE CAN ONLY BE VIEWED OR TEST-DRIVEN BY APPOINTMENT.
Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Remote Engine Start
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Trim
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Back-Up Camera
  • Keyless Start
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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