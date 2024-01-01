$13,990+ tax & licensing
2015 Subaru Outback
WGN 2.5I LIMITED PKG NO ACCIDENT ,CARPLAY ,LEATHER
2015 Subaru Outback
WGN 2.5I LIMITED PKG NO ACCIDENT ,CARPLAY ,LEATHER
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$13,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 11781519
- Mileage 134,000 KM
Vehicle Description
READY TO CERTIFY 2015 SUBARU OUTBACK 2.5I LIMITED 5DR 5 PASSENGERS WGN AUTOMATIC TRANSMISSION GASOLINE AWD LEATHER, ALLOY WHEELS COMES WITH :
AWD
ACCIDENT -FREE
BACK-UP CAMERA
SATELLITE RADIO SIRIUS/ AM/FM/CD
MP3 APPLE CAR PLAY
SUNROOF/MOONROOF
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER
WOOD TRIM
LEATHER
XENON HEADLIGHTS
MEMORY SEAT
POWER MIRRORS/ POWER STEERING/ POWER WINDOWS
POWER SEATS DRIVER & PASSENGER
ACTIVE BLIND SPOT ASSIST
AIR BAG
ROOF LUGGAGE RACK
CARGO COVER
SEAT TYPE - BUCKET
CRUISE CONTROL
SIDE FRONT AIRBAGS
ELECTRIC MIRRORS
SPOILER
FOG LIGHTS
TRACTION CONTROL
POWER LIFTGATE
VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!
THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.
OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Convenience
Additional Features
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