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<p class=MsoNormal><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>READY TO CERTIFY <span style=mso-spacerun: yes;> </span>2015 SUBARU OUTBACK 2.5I LIMITED 5DR 5 PASSENGERS WGN AUTOMATIC<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>TRANSMISSION GASOLINE AWD LEATHER,</span><span style=font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: Arial,sans-serif; color: #666666; background: white;> </span><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>ALLOY WHEELS </span><span style=font-size: 10pt;>COMES WITH :</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>AWD</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>ACCIDENT -FREE  </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>BACK-UP CAMERA</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>SATELLITE RADIO SIRIUS/ AM/FM/CD</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>MP3 APPLE CAR PLAY </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>SUNROOF/MOONROOF</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>WOOD TRIM</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>LEATHER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>XENON HEADLIGHTS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>MEMORY SEAT</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>POWER MIRRORS/ POWER STEERING/ POWER WINDOWS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;> POWER  SEATS DRIVER & PASSENGER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>ACTIVE BLIND SPOT ASSIST</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>AIR BAG</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>ROOF LUGGAGE RACK</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>CARGO COVER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>SEAT TYPE - BUCKET</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>CRUISE CONTROL</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>SIDE FRONT AIRBAGS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>ELECTRIC MIRRORS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>SPOILER</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>FOG LIGHTS</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;>TRACTION CONTROL</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%;><span style=font-size: 10pt;>POWER LIFTGATE</span></span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! </span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><strong><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY. </span></strong></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;> </span><span style=font-size: 10pt;>OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOURE INTERESTED.</span></p><p class=MsoNormal style=margin-bottom: 0cm;><span style=font-size: 10.0pt; line-height: 107%;>PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8</span></p>

2015 Subaru Outback

134,000 KM

Details Description Features

$13,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2015 Subaru Outback

WGN 2.5I LIMITED PKG NO ACCIDENT ,CARPLAY ,LEATHER

Watch This Vehicle

2015 Subaru Outback

WGN 2.5I LIMITED PKG NO ACCIDENT ,CARPLAY ,LEATHER

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

  1. 1728171723
  2. 1728171549
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Certified

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$13,990

+ taxes & licensing

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Used
134,000KM
Excellent Condition
VIN 4S4BSCLC2F3358598

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11781519
  • Mileage 134,000 KM

Vehicle Description

READY TO CERTIFY  2015 SUBARU OUTBACK 2.5I LIMITED 5DR 5 PASSENGERS WGN AUTOMATIC  TRANSMISSION GASOLINE AWD LEATHER, ALLOY WHEELS COMES WITH :

AWD

ACCIDENT -FREE  

BACK-UP CAMERA

SATELLITE RADIO SIRIUS/ AM/FM/CD

MP3 APPLE CAR PLAY

SUNROOF/MOONROOF

HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER

WOOD TRIM

LEATHER

XENON HEADLIGHTS

MEMORY SEAT

POWER MIRRORS/ POWER STEERING/ POWER WINDOWS

 POWER  SEATS DRIVER & PASSENGER

ACTIVE BLIND SPOT ASSIST

AIR BAG

ROOF LUGGAGE RACK

CARGO COVER

SEAT TYPE - BUCKET

CRUISE CONTROL

SIDE FRONT AIRBAGS

ELECTRIC MIRRORS

SPOILER

FOG LIGHTS

TRACTION CONTROL

POWER LIFTGATE

VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! 

THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY. 

FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.

 OPTIONAL EXTENDED WARRANTY AVAILABLE: PLEASE INQUIRE IF YOU'RE INTERESTED.

PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Apple CarPlay

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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