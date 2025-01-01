$4,200+ taxes & licensing
2016 Chevrolet Cruze
Limited 1LT Auto 4dr Sedan Automatic
Location
Gardiner Motors
6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
647-354-5500
Certified
$4,200
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 1G1PE5SB5G7182512
- Mileage 206,000 KM
Vehicle Description
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!
BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE
EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE
WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.
SAFETY CERTIFICATION FOR $299.
NO HIDDEN FEES AT ALL.
EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.
DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.
GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.
COME FOR TEST DRIVE.
GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.
FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.
Vehicle Features
