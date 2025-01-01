Menu
2016 Hyundai Elantra

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!

BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE

EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 

WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.

SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.

NO HIDDEN FEES AT ALL.

EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS.HEATED SEATS, POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.

DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.

GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.

COME FOR TEST DRIVE.

GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.

FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

2016 Hyundai Elantra

194,000 KM

$5,720

+ taxes & licensing
2016 Hyundai Elantra

GT 4 dr Auto, FWD, 1.8L 4cyl,

13318574

2016 Hyundai Elantra

GT 4 dr Auto, FWD, 1.8L 4cyl,

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$5,720

+ taxes & licensing

Used
194,000KM
VIN 5NPDH4AE8GH759293

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 5NPDH4AE8GH759293
  • Mileage 194,000 KM

WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK !!


BEST ON GAS ONLY 4 CYLINDERS ENGINE CHEAP ON INSURANCE


EXTENDED WARRANTY FOR 2 YEARS ($1000 PACKAGE) FOR FREE. INCLUDED IN THE PRICE 


WARRANTY DESCRIPTION: ALL CANADA WIDE. UNLIMITED KM. FOR ENGINE, TRANSMISSION, DIFFERENTIAL, 4X4/AWD, TURBO, TOWING.


SAFETY  CERTIFICATION FOR $299.


NO HIDDEN FEES AT ALL.


EXCELLENT CONDITION. LOADED WITH. POWER WINDOWS.HEATED SEATS, POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. CRUISE CONTROL . THIS VEHICLE HAS FULL SAFETY FEATURES.


DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.


GUARANTEED UNBEATABLE PRICE.


COME FOR TEST DRIVE.


GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.


FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE GIVE US A CALL AT 647-354-5500.

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
AM/FM Stereo

Seating

Heated Seats

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio

Additional Features

Entertainment System

Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8
$5,720

Gardiner Motors

647-354-5500

2016 Hyundai Elantra